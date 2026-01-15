L’Unione degli Studenti lancia una campagna nazionale | Il diritto allo studio viene continuamente svuotato siamo stanchi di aspettare che qualcuno dall’alto si accorga dei problemi strutturali della scuola pubblica

L’Unione degli Studenti avvia una campagna nazionale per evidenziare le criticità del sistema scolastico, evidenziando come il diritto allo studio venga spesso compromesso. La denuncia si concentra sulle carenze strutturali che, anziché ridurre le disuguaglianze sociali, le accentuano. Un'iniziativa volta a sensibilizzare le istituzioni e il pubblico sull’importanza di intervenire per garantire un’istruzione equa e accessibile a tutti.

L'Unione degli Studenti avvia una campagna contro le carenze della scuola, denunciando che il sistema attuale "riproduce le differenze sociali invece di abbatterle". I rappresentanti annunciano mobilitazioni "dentro e fuori le scuole" per un diritto allo studio universale, poiché oggi "troppe persone vengono lasciate indietro". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Il diritto allo studio non ha confini: gli studenti del Grigoletti uniti per costruire una scuola in Perù

Leggi anche: Sbarcano a Lampione e restano ad aspettare che qualcuno s'accorga di loro

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il Ministero dell’Istruzione lancia “Adesso lo sai”, la campagna nazionale per prevenire le dipendenze e promuovere un uso consapevole della tecnologia tra gli studenti - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha istituito una sezione dedicata sul proprio sito istituzionale denominata "Adesso lo sai", finalizzata alla prevenzione delle dipendenze giovanili e alla pr ... orizzontescuola.it

Convocato un incontro con la Consulta Provinciale Studentesca, le Consulte Comunali e l’Unione degli Studenti facebook

Dalla Sardegna alla Cina: il viaggio degli studenti del Canopoleno di Sassari x.com