Verifica sugli edifici scolastici provinciali | Non sono emerse criticità o danni strutturali

A seguito della seconda scossa di terremoto di questa mattina, i tecnici della Provincia hanno effettuato sopralluoghi presso gli edifici scolastici provinciali. Dalle verifiche effettuate non sono emerse criticità o danni strutturali, garantendo la sicurezza delle strutture e la continuità delle attività scolastiche. L’attenzione rimane alta per monitorare eventuali sviluppi e assicurare l’incolumità di studenti e personale.

A seguito della seconda scossa di terremoto registrata questa mattina, i tecnici della Provincia hanno effettuato immediati sopralluoghi nelle diverse sedi degli istituti di istruzione superiore presenti sul territorio. della provincia di Forlì - Cesena. "Dalle verifiche svolte non sono emerse.

