Cinque studentesse del Pirandello volano alla fase interregionale dei campionati italiani di astronomia

Cinque studentesse della classe 3A del Pirandello, scuola dell’istituto comprensivo Falcomatà-Archi, hanno superato la fase regionale dei campionati italiani di astronomia, accedendo alla fase interregionale. Questo risultato rappresenta un importante riconoscimento per l’impegno scolastico e la divulgazione scientifica, sottolineando il valore della formazione e della passione per le discipline scientifiche tra i giovani.

"Grande orgoglio per le nostre studentesse, che con curiosità e determinazione hanno saputo distinguersi in un ambito complesso e affascinante come l’astronomia", il commento della dirigente Corrado Il risultato testimonia l’impegno delle studentesse e il lavoro di accompagnamento realizzato dalla scuola sul fronte delle discipline scientifiche e della divulgazione astronomica. La gara interregionale, seconda tappa del percorso, si terrà nelle prossime settimane e permetterà ai migliori classificati di accedere alla finale nazionale, con riconoscimenti e attestati per i più meritevoli. Soddisfazione all’interno dell’istituto per il traguardo conseguito.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Astronomia, la Calabria brilla ai campionati italiani: Reggio guida la partecipazione nazionaleLa Calabria si distingue ai Campionati italiani di astronomia, con 227 studenti ammessi alla fase interregionale della XXIV edizione.

