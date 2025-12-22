Metà degli docenti di sostegno è precaria due su tre senza specializzazione L’Italia viola due articoli della Carta sociale europea Accolto il reclamo Anief dal Comitato europeo dei diritti sociali

La metà degli insegnanti di sostegno è precaria, due su tre senza specializzazione. L'Italia così viola due articoli della Carta sociale europea. Accolto il reclamo Anief dal Comitato europeo dei diritti sociali. Bene i corsi INDIRE per specializzare più insegnanti ma non basta la conferma dei supplenti da parte delle famiglie. Bisogna assumere in ruolo i 100 mila docenti su posti in deroga. Per 4 anni, Anief ha replicato alle relazioni del Governo Italiano, ora il Parlamento deve intervenire. L'articolo Metà degli docenti di sostegno è precaria, due su tre senza specializzazione. L’Italia viola due articoli della Carta sociale europea. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Prof precaria esclusa dal concorso docenti perché le mancano due esami. Ma il Consiglio di Stato la riammette: «Non sono così necessari»

Leggi anche: “Carta del Docente da 500 euro senza riduzioni dal 2026”: la petizione di Pacifico (Anief)

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Docenti sostegno, ancora caos. Arrivano i supplenti dall’estero - Il caso all’istituto Hack di Campi: "Sono giovani in gamba, ma non si fa il bene degli alunni". lanazione.it

Docenti di sostegno senza specializzazione? I sindacati bocciano l’idea. “Stabilizzare e facilitare accesso ai percorsi formativi” - La proposta del governo di dare la possibilità ai docenti precari di sostegno, anche senza specializzazione, di essere confermati nelle supplenze al trenta giugno su richiesta delle famiglie non è ... ilfattoquotidiano.it

Scuola: presidio docenti sostegno il 4 giugno a Roma - In piazza il 4 giugno per il diritto alla continuità didattica ed educativa degli alunni con disabilità. ansa.it

Sostegno/Indire: esclusione dei docenti di ruolo su CDC Si chiede che venga riconosciuta la piena validità del servizio prestato in assegnazione anche su altro grado - facebook.com facebook

Secondo ciclo INDIRE sostegno al via, per 60.000 docenti con tre anni di servizio e specializzati estero. Nuovi REQUISITI DI ACCESSO @orizzontescuola x.com