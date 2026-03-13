Il Comitato europeo dei diritti sociali ha giudicato troppo restrittivo il diritto di sciopero in Italia, evidenziando una limitazione eccessiva. La decisione è stata appena resa pubblica e ora spetta alle autorità italiane adeguarsi alla pronuncia. La bocciatura riguarda le normative che regolano il diritto di manifestare il dissenso attraverso lo sciopero nel paese.

“In Italia è eccessivamente limitato il diritto di sciopero ”; la sonora bocciatura arriva dal Comitato europeo dei diritti sociali (Ceds), con una decisione appena pubblicata. Secondo l’organismo internazionale, infatti, le nostre norme sono troppo restrittive, riducono in modo esagerato il diritto di scioperare per i lavoratori dei servizi pubblici. Questo rappresenta un bel guaio per il governo Meloni, che ora dovrà adeguarsi al provvedimento arrivato dopo un ricorso presentato nel 2022 dall ‘Unione sindacale di base (Usb), curato dal giuslavorista Giovanni Orlandini e dagli avvocati Danilo Conte e Marco Tufo. L’obiettivo dichiarato del centrodestra, in questi anni, era semmai ridurre ancora di più il diritto di sciopero con regole ancora più aspre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il diritto di sciopero è troppo limitato”: Italia bocciata dal Comitato europeo dei diritti sociali. Ora Meloni dovrà adeguarsi

Articoli correlati

Metà degli docenti di sostegno è precaria, due su tre senza specializzazione. L’Italia viola due articoli della Carta sociale europea. Accolto il reclamo Anief dal Comitato europeo dei diritti socialiLa metà degli insegnanti di sostegno è precaria, due su tre senza specializzazione.

Zona 30 a Bologna bocciata dal Tar, accolto il ricorso di tassisti e FdI: “Motivazioni troppo generiche”"Lo avevamo detto chiaramente: non si possono imporre i 30 chilometri orari in modo generalizzato per tutta la città.

Approfondimenti e contenuti su Ora Meloni

Temi più discussi: Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte; Sciopero generale, a Bologna cortei e possibili disagi in scuole, sanità e servizi; Incontro al Quirinale tra la premier Meloni e il presidente Mattarella; Mamma o prof, costretta a scegliere. Si muove Valditara: Il caso sarà risolto.

Sciopero generale nazionale del 9 marzo per i diritti delle donne: 24 ore di stop, i settori coinvoltiSarà uno sciopero generale e nazionale di 24 ore quello di lunedì, 9 marzo, e che coinvolgerà più settori sia pubblici che privati dalla scuola alla sanità. A proclamare lo sciopero diverse sigle sind ... torinotoday.it

Sciopero generale del 9 marzo: 24 ore per i diritti delle donneLunedì 9 marzo l’Italia si ferma per uno sciopero generale che attraversa scuole, sanità e diversi settori del lavoro privato. Non è solo una protesta sindacale: è la prosecuzione delle mobilitazioni ... giornalelavoce.it

Italia Mattanza. . MELONI, REGINA DELLA CASTA IN CABARET Marco Travaglio la inchioda sul referendum e protezione della casta: «Il suo governo ha salvato i politici dai processi. Ha fatto cabaret, ha fatto il decreto Caivano e ora difende la famiglia nel bos - facebook.com facebook

#Iran, opposizioni divise sul tavolo di #Meloni, per ora solo telefonate x.com