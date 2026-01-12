Strage di Corinaldo i parenti delle vittime alla premier Meloni | Siamo stati abbandonati noi come Crans-Montana

Le famiglie delle vittime di Corinaldo hanno scritto alla presidente del consiglio Giorgia Meloni, esprimendo il senso di abbandono dopo le dichiarazioni sulla vicenda di Crans-Montana. In una lettera, i parenti chiedono maggiore attenzione e confronto, sottolineando la necessità di risposte chiare e concrete. La comunicazione si inserisce nel contesto delle richieste di giustizia e di sostegno alle famiglie colpite da tragedie.

Ancona, 12 gennaio 2026 – Le famiglie delle vittime di Corinaldo scrivono alla presidente del consiglio Giorgia Meloni dopo il discorso che la premier ha fatto nella conferenza stampa di inizio anno sulla vicenda di Crans-Montana, in Svizzera. Al club Constellation, nel sottoscala del locale adibito a discoteca, si è sviluppato un incendio la notte di Capodanno e il bilancio è stato di 40 morti, di cui sei italiani, e più di cento feriti. Strage di Capodanno in Svizzera, i parenti dei morti di Corinaldo: "Stesse urla, ancora disperazione" La tragedia dell'8 dicembre 2018 alla Lanterna Azzurra .

