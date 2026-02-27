Genova adescava gli studenti all’uscita della scuola e ai giardini pubblici trentottenne indagato grazie alla chat delle mamme

A Genova, un uomo di 38 anni è stato indagato per aver adescato studenti all’uscita delle scuole e nei giardini pubblici. Le indagini sono scaturite dall’analisi delle chat delle mamme, che hanno segnalato comportamenti sospetti. L’uomo non è stato arrestato, ma dovrà sottoporsi a accertamenti psichiatrici per valutare la sua situazione.

Adescava studenti e ragazzini tra gli undici e tredici anni all'uscita della scuola o anche all'interno delle aree verde del levante di Genova. In particolare nei quartieri di Quarto e Sturla. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, li avvicinava e proponeva loro pacchetti di caramelle o ricariche per app o giochi elettronici della Play Station. Quindi cercava di abusare di loro. Azioni che avevano scatenato l'allarme nelle tante chat scolastiche dei genitori, ma anche in quelle del quartiere dove era stato messo nero su bianco la presenza di «un maniaco che molestava e tentava di adescare i ragazzini».