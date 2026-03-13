Stop ai social per i bambini sotto i 14 anni l’assessore di Bolzano Achammer chiede l’intervento di Valditara
L’assessore di Bolzano ha chiesto a Valditara di intervenire per vietare l’uso dei social ai bambini sotto i 14 anni, con l’obiettivo di proteggerli da contenuti di odio e sessismo. La proposta mira a limitare l’accesso ai social network per questa fascia di età, evidenziando la volontà di tutelare i più giovani dai rischi legati ai media digitali.
Achammer chiede a Valditara il divieto social per bambini per proteggerli da odio e sessismo, promuovendo il patentino dello smartphone L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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