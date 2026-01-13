Dimensionamento scolastico Piccolotti chiede lo stop ai tagli burocratici | Valditara ascolti il mondo della scuola

Il tema del dimensionamento scolastico torna al centro del dibattito, con Piccolotti di AVS che chiede di interrompere i tagli burocratici e invita il Ministero a ascoltare il mondo della scuola. La questione riguarda il commissariamento di quattro Regioni, definito da Piccolotti grave e basato su calcoli ritenuti ingiusti e penalizzanti. La discussione evidenzia la necessità di un approfondimento sulla gestione e la pianificazione del sistema educativo.

Piccolotti (AVS) definisce "grave" il commissariamento di quattro Regioni sul dimensionamento, accusando il Ministero di usare calcoli iniqui e penalizzanti. Lancia quindi una proposta di legge, forte di 55.000 firme, per abbassare a 400 studenti la soglia per l'autonomia scolastica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

