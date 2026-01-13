Dimensionamento scolastico Piccolotti chiede lo stop ai tagli burocratici | Valditara ascolti il mondo della scuola

Il tema del dimensionamento scolastico torna al centro del dibattito, con Piccolotti di AVS che chiede di interrompere i tagli burocratici e invita il Ministero a ascoltare il mondo della scuola. La questione riguarda il commissariamento di quattro Regioni, definito da Piccolotti grave e basato su calcoli ritenuti ingiusti e penalizzanti. La discussione evidenzia la necessità di un approfondimento sulla gestione e la pianificazione del sistema educativo.

Dimensionamento scolastico, Todde: «Commissariamento sbagliato, Sardegna penalizzata» - La presidente della Regione risponde sul provvedimento del Governo verso le Regioni guidate dal centrosinistra che si sono opposte ai nuovi dimensionamenti delle autonomie scolastiche ... lanuovasardegna.it

Dimensionamento scolastico, Pellegrino Mastella: “Nostra linea è zero tagli, chiederò deroga per aree interne” - “Sul dimensionamento scolastico, al netto di speculazioni inutili, la Provincia, attraverso il tavolo, ha già chiesto che non sia effettuato nessun taglio sul territorio sannita. ntr24.tv

Dimensionamento scolastico, Bamonti: «La Regione resiste e fa bene» x.com

Oggi il Cdm ha deliberato il commissariamento di Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna (tutte e quattro governate dal centrosinistra) per non aver adottato i piani di dimensionamento scolastico Una decisione fortemente contestata dalle Regioni coin - facebook.com facebook

