Oscar 2026: Steven Spielberg si distingue ancora una volta, aggiungendo un nuovo record di nomination alla sua carriera. Con questa importante affermazione, il regista conferma il suo ruolo di figura di rilievo nel panorama cinematografico internazionale. La sua presenza tra i candidati sottolinea la costante qualità e riconoscimento del suo lavoro, consolidando ulteriormente la sua influenza nel settore dei premi dell’Academy.

Il regista aggiunge un altro importante primato legato ai premi dell'Academy tra quelli raggiunti nella sua lunga carriera cinematografica. Steven Spielberg ha stabilito un nuovo record grazie alla nomination ricevuta da Hamnet come Miglior Film. Il regista è infatti coinvolto come produttore, arrivando così a ben 14 candidature ai premi dell'Academy in questa ambita categoria che, ogni anno, celebra il meglio del cinema mondiale. Il primato stabilito da Steven Spielberg Le precedenti nomination ottenute dal filmmaker nella categoria Miglior Film sono state ottenute da opere molto amate come E. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Oscar 2026: Steven Spielberg stabilisce un nuovo record di nomination

Oscar 2026, le nomination: record per “I peccatori”. Fa meglio di “Titanic”Le nomination agli Oscar 2026 sono state annunciate, e “I peccatori” di Ryan Coogler si distingue con 16 candidature, un record assoluto nella storia degli Academy Awards.

Oscar 2026, tutte le nomination: record storico per SinnersLe nomination per gli Oscar 2026 sono state annunciate, segnando un record storico per il film Sinners.

