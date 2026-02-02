Steven Spielberg entra negli EGOT Il prestigioso traguardo arrivato col Grammy

Steven Spielberg ha raggiunto un nuovo traguardo nella sua carriera. Questa volta, il regista si è aggiudicato il Grammy, entrando così nel ristrettissimo club degli EGOT, ovvero chi ha vinto almeno un premio in tutte e quattro le grandi categorie dello spettacolo. Un risultato che sottolinea ancora una volta la sua versatilità e il suo talento, confermando il suo nome tra i grandi della scena internazionale.

Steven Spielberg entra (ancora una volta) nella storia. Il regista di capolavori come 'Lo squalo', 'E.T.' e 'Jurassic Park' da questa notte fa ufficialmente parte del prestigioso club degli EGOT. Il traguardo è arrivato con la sua vittoria di un Grammy ottenuto durante la 68esima edizione della cerimonia che si è svolta il 1 febbraio presso la Crypto.com Arena di Los Angeles. Grazie al riconoscimento, Spielberg è diventato una delle venti persone nella storia ad aver vinto in carriera i quattro principali premi dell'arte: Emmy, Grammy, Oscar e Tony Awards. I premi di Spielberg. Per diventare un EGOT, però, serve aver conquistato quelli che, almeno negli USA, sono in assoluto i premi più importanti nel settore dell'intrattenimento.

