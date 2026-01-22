Stellantis Philathropy rinnova il suo impegno per le partnership con le comunità locali

In occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione, il 24 gennaio, Stellantis Philanthropy riafferma il suo impegno verso le comunità locali attraverso partnership volte a sostenere l’istruzione e lo sviluppo sociale. Questa iniziativa riflette la volontà dell’azienda di contribuire in modo sostenibile e responsabile, promuovendo opportunità educative e rafforzando il rapporto con le comunità in cui opera.

AMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione del 24 gennaio, Stellantis rinnova il suo impegno globale per l’istruzione. Negli ultimi due anni, l’Azienda ha co-sviluppato oltre 130 progetti educativi che, entro il 2026, avranno un impatto previsto su 2 milioni di studenti, insegnanti e membri delle comunità globali. Questo progresso è reso possibile grazie alla collaborazione con partner di organizzazioni non governative (ONG) locali, regionali e internazionali la cui esperienza e profonda comprensione delle esigenze della comunità guidano le azioni di Stellantis Philanthropy.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Giornata persone con disabilità, Nucera rinnova il suo impegno per l'abbattimento di ogni barriera Leggi anche: Nocera Superiore rinnova il suo impegno per la salute La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Stellantis Philathropy rinnova il suo impegno per le partnership con le comunità localiIn occasione della Giornata Internazionale dell'Educazione del 24 gennaio, Stellantis rinnova il suo impegno globale per l'istruzione ... msn.com Stellantis, 130 progetti educativi con un impatto su 2 milioni di studentiIn occasione della Giornata Internazionale dell'Educazione del 24 gennaio, Stellantis rinnova il suo impegno globale per l'istruzione. (ANSA) ... ansa.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.