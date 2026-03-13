Nutrizionista e psicologa a scuola Incontri su alimentazione e salute

Come parlare di alimentazioni ai più giovani? ‘Vitamine Cri 2.0’ è il progetto di educazione alimentare della Croce Rossa della Spezia per sensibilizzare gli studenti sull’importanza di un rapporto sano ed equilibrato con il cibo. Nel corso delle attività, i giovani della Croce Rossa hanno incontrato 210 studenti del liceo Mazzini, per riflettere sulla corretta alimentazione e sui rischi legati ai disturbi del comportamento alimentare. Temi particolarmente delicati soprattutto in età adolescenziale: secondo le stime, una quota molto significativa delle persone che soffrono di disturbi alimentari è rappresentata proprio da giovani. Le lezioni... 🔗 Leggi su Lanazione.it

