Alimentazione salute e longevità Accademia in scena a Porto Venere

Questa mattina a Porto Venere è iniziato il nuovo anno dell’Accademia del Gusto. Gli esperti si sono riuniti per discutere di come l’alimentazione possa influenzare la salute e prolungare la vita. La conferenza ha attirato molti appassionati e professionisti del settore, tutti interessati a scoprire i segreti di una dieta sana e duratura.

Il nuovo anno dell’Accademia del Gusto si è aperto all’insegna di un tema quanto mai attuale: il rapporto tra alimentazione, salute e longevità. La cornice è stata Porto Venere, dove si è svolto il primo appuntamento del 2026, organizzato da Roberta Buonarrico e Roberto Colombo, in un contesto conviviale capace di unire riflessione scientifica e piacere della tavola. Ad aprire ufficialmente la serata, prima dell’inizio della cena, è stato il presidente dell’Accademia del Gusto, Nicola Carozza, che ha rivolto ai soci l’augurio per il nuovo anno, sottolineando il valore della convivialità come spazio di incontro, dialogo e condivisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Argomenti discussi: La dieta della longevità di Silvio Garattini, cosa mangiare per mantenersi in salute a lungo; Frutta cotta, poca carne, legumi e 5 km al giorno: il menu di Garattini icona della longevità; La nutrizionista ci ha spiegato come mettere in pratica la Dieta della Longevità in inverno; Garattini e il segreto della longevità: 50 grammi di pasta, 5 km al giorno, frutta cotta, poca carne. Ecco i cibi che allungano la vita, da colazione a cena.

