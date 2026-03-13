Startlist gigante Are 2026 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane

Sabato 14 marzo ad Are, in Svezia, si svolgerà la prima gara della tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, con il gigante femminile. La prima manche è prevista alle 10, e l'evento sarà trasmesso in diretta TV e streaming. La startlist includerà anche le pettorali delle atlete italiane.

Sabato 14 marzo ad Are (Svezia) si aprirà la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma il gigante femminile, che vedrà scattare la prima manche alle ore 10.00. Saranno al cancelletto di partenza 52 atlete in rappresentanza di 14 Paesi. Seconda run dalle ore 13.00 con inversione delle migliori 30. Ore 13.00 Seconda manche gigante femminile – Diretta tv su Rai Sport HD Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max. 1 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol 2 516562 RAST Camille 1999 SUI Head 3 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol 4 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol 5 415232... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Startlist gigante Are 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane Articoli correlati Startlist gigante Spindleruv Mlyn 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italianeSabato 24 gennaio è in programma lo slalom gigante di Spindleruv Mlyn, valevole per la quindicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci... Startlist gigante Semmering 2025: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italianeSabato 27 dicembre si disputerà il gigante femminile di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Startlist gigante Temi più discussi: Startlist gigante Kranjska Gora 2026: orari, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani; Gigante maschile Kranjska Gora 2026, start list e programmazione tv e streaming; GP FISI FVG alpino, la start list del gigante Ragazzi/Allievi di Forni di Sopra; Startlist slalom Kranjska Gora 2026: orari, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani. Quando parte Sofia Goggia nel gigante di Are 2026: orario, n. di pettorale, tvSaranno ben otto le azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Are (Svezia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: ... oasport.it Brignone e Goggia, a che ora partono nel gigante femminile: numero di pettorale e ordine di garaFederica Brignone torna sulla pista Olympia delle Tofane per lo slalom gigante alle Olimpiadi a Cortina. Dopo l’oro conquistato nel SuperG, che sembrava impensabile, Federica punta al bis e assicura d ... corrieredellosport.it È una startlist di lusso quella della 61ª Tirreno Adriatico. Nonostante la concomitanza con la Parigi-Nizza, cominciata appena un giorno prima, alla Corsa dei Due Mari affluiranno alcuni tra i migliori talenti a livello mondiale. - facebook.com facebook