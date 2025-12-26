Startlist gigante Semmering 2025 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane

Sabato 27 dicembre si disputerà il gigante femminile di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si torna in pista dopo qualche giorno di pausa coinciso con Natale e Santo Stefano, le atlete si daranno battaglia tra le porte larghe in Austria per l’ultima gara dell’anno solare in questa specialità, a precedere lo slalom della domenica. Appuntamento alle ore 10.00 con la prima manche e alle ore 13.00 con la seconda. La neozelandese Alice Robinson partirà con i favori del pronostico, ma si preannuncia una sfida decisamente interessante con la svedese Sara Hector, l’austriaca Julia Scheib e la norvegese Thea Louise Stjernesund, ma puntano in alto anche la croata Zrinka Ljutic, la statunitense Paula Moltzan, l’albanese Lara Colturi, la canadese Valerie Grenier e la svizzera Camille Rast. 🔗 Leggi su Oasport.it

C'è anche Steinmair per la sfida di Semmering: ecco i pettorali delle azzurre. Con il 37 Pazzaglia al debutto in gigante - Si aggiunge alla lista delle convocate azzurre per il primo appuntamento di Semmering, in programma sabato sulla 'Panorama', anche l'altoatesina già vincente in ... neveitalia.it