Il 24 gennaio si svolge lo slalom gigante di Spindleruv Mlyn, penultima tappa della Coppa del Mondo femminile 2025-2026. La startlist completa, gli orari, il programma, le informazioni su tv e streaming, e i pettorali delle atlete italiane sono disponibili per seguire questa importante fase della stagione.

Sabato 24 gennaio è in programma lo slalom gigante di Spindleruv Mlyn, valevole per la quindicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. La località ceca si appresta ad ospitare l’ottava prova stagionale del circuito maggiore tra le porte larghe, che vedrà qualche assenza pesante soprattutto in casa Italia quando mancano un paio di settimane all’inizio delle Olimpiadi. La squadra azzurra deve fare a meno di Federica Brignone e Sofia Goggia, che hanno scelto di rinunciare a questa trasferta per allenarsi nella velocità sull’Olympia delle Tofane. Riflettori puntati quindi su Lara Della Mea, reduce da una serie di risultati positivi e ormai a ridosso della top10 nella graduatoria di specialità, mentre le favorite per il successo sono sulla carta l’austriaca Julia Scheib, la neozelandese Alice Robinson, la svizzera Camille Rast e la svedese Sara Hector. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Startlist gigante Spindleruv Mlyn 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane

