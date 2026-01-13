Star Trek | Starfleet Academy recensione | la Flotta Stellare apre le porte alla Gen Z

Star Trek: Starfleet Academy, disponibile su Paramount+, propone un nuovo approccio al celebre universo. Rivolto principalmente alla Generazione Z, questa serie combina elementi storici della Flotta Stellare con temi contemporanei, offrendo un’introduzione accessibile e coinvolgente alla saga. Un’occasione per scoprire l’universo di Star Trek attraverso gli occhi delle nuove generazioni, mantenendo un legame con il passato e guardando al futuro.

Con un occhio al glorioso passato e uno rivolto al futuro, arriva su Paramount+ la nuova serie dell'iconico franchise dedicata espressamente alle nuove generazioni. Serie, film, merchandising e un fandom enorme, esigente e appassionato. Star Trek è tutto questo e molto di più: un franchise che in 60 anni (quest'anno è cifra tonda) si è distinto per una lungimiranza artistica e produttiva senza pari. Il primo bacio interraziale, la prima donna nera in un ruolo di comando, l'attenzione alle tematiche di attualità e un gran numero di volti iconici hanno reso questa saga immortale, un titolo del quale sembra impossibile stancarsi.

