Stadio Roma Veloccia | ok tempi per Euro 2032 gia’ incontri con commissario governo

L’assessore all’Urbanistica di Roma ha confermato che i tempi per la realizzazione dello stadio della As Roma, previsto nell’area dell’ex Sdo di Pietralata, sono rispettati. Ha inoltre riferito di aver già incontrato il commissario incaricato dal governo in vista degli Europei di calcio del 2032. Nessun dettaglio sulle date o sui progressi specifici del progetto è stato fornito.

In vista degli Europei di calcio del 2032, l'assessore all'Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, ha dichiarato che "stiamo rispettando i tempi che ci eravamo dati" per la realizzazione dello stadio della As Roma, previsto nell'area dell'ex Sdo di Pietralata. Veloccia ha evidenziato che "ci sono già state riunioni con il commissario" a margine dei lavori dell'Assemblea capitolina. Il Ruolo del Comune di Roma nel Progetto. Il Comune di Roma, secondo Veloccia, "resterà protagonista" poiché la cabina di regia che sarà istituita con il commissario di governo per gli stadi di Euro 2032 vedrà la presenza attiva dell'amministrazione comunale. L'assessore ha ribadito l'importanza di questo coinvolgimento, sottolineando che "ci sono già state riunioni con il commissario" per discutere i dettagli del progetto.