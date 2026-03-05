Stadio Roma Veloccia | bene stretta su tempi consiliari tenere progetto in Euro 2032

L’assessore all’Urbanistica di Roma ha espresso soddisfazione per la decisione di accelerare i tempi consiliari relativi allo studio del Piano di fattibilità tecnica ed economica dello stadio della As Roma a Pietralata. Veloccia ha anche sottolineato l’importanza di mantenere il progetto in linea con la scadenza prevista per Euro 2032. La discussione si concentra sulla tempistica e sull’approvazione del progetto.

Maurizio Veloccia esprime soddisfazione per l'accelerazione dei tempi consiliari sul progetto dello stadio As Roma a Pietralata. L'assessore all'Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, ha manifestato la sua soddisfazione per la decisione di accelerare i tempi consiliari riguardanti l'analisi del Piano di fattibilità tecnica ed economica dello stadio della As Roma a Pietralata. Questa analisi avverrà attraverso sei commissioni capitoline: Patrimonio, Lavori pubblici, Ambiente, Mobilità, Urbanistica e Sport. Veloccia ha dichiarato che questa accelerazione "consentirà di procedere con la conferenza dei servizi decisoria, durante la quale tutte le caratteristiche del progetto saranno valutate dagli enti preposti.