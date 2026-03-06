Stadio Roma | il 13 Marzo il Voto Finale in Assemblea Capitolina

Il 13 marzo si terrà il voto finale in assemblea capitolina per il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. La decisione rappresenta il passo conclusivo di un iter iniziato con l’approvazione del progetto e la presentazione delle autorizzazioni necessarie. La delibera riguarda l’approvazione definitiva dell’accordo tra il Comune e la società proprietaria del progetto.

Non è più soltanto una previsione: l'avvio per la realizzazione per il nuovo stadio della Roma a Pietralata è ufficialmente iniziata. Dopo i pareri favorevoli espressi in mattinata dalle commissioni, è arrivata la conferma definitiva tramite un atto formale che sposta il dibattito in aula Giulio Cesare in Campidoglio. A rompere gli indugi è stato Lorenzo Marinone, presidente della Commissione Bilancio di Roma Capitale che attraverso i suoi canali social ha confermato la convocazione dell'Assemblea capitolina per venerdì 13 marzo 2026.

Stadio Roma, via libera della Giunta: il piano Pietralata verso il voto finaleNella serata di ieri, Palazzo Senatorio ha segnato una svolta epocale per l’urbanistica capitolina e le ambizioni del club giallorosso.

Roma: Celli, ok Assemblea capitolina a trasformazione Acos in azienda speciale“Oggi l’Assemblea capitolina ha approvato la delibera che trasforma l’Agenzia Acos in Azienda Speciale.

