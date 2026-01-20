Roma | Celli ok Assemblea capitolina a trasformazione Acos in azienda speciale

L'Assemblea capitolina di Roma ha approvato la delibera per la trasformazione dell’Agenzia Acos in Azienda Speciale. Questa modifica mira a migliorare la gestione e l’efficienza dei servizi pubblici, favorendo un maggiore coinvolgimento delle risorse locali e una più efficace pianificazione delle attività. La decisione rappresenta un passo importante nel processo di riforma delle strutture amministrative della città.

"Oggi l'Assemblea capitolina ha approvato la delibera che trasforma l'Agenzia Acos in Azienda Speciale. Questa è una scelta chiara e significativa, che rafforza il ruolo pubblico del controllo sui servizi essenziali, i quali incidono quotidianamente sulla qualità della vita delle cittadine e dei cittadini romani". Così si esprime in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli. "Con questa decisione – spiega la presidente Celli – dotiamo Acos di piena soggettività giuridica, di autonomia gestionale e di strumenti più adeguati alla complessità delle funzioni che è chiamata a svolgere.

