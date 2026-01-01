Roma stadio a Pietralata | PFTE in Campidoglio scatta lo sprint verso i sì decisivi 2026!

Roma, stadio a Pietralata: il Piano delle Funzioni e Territorio in Campidoglio rappresenta un passaggio importante per il progetto. La Roma ha presentato il PFTE, segnando l’inizio della fase che porterà all’approvazione definitiva e all’avvio dei lavori. Questo passaggio è fondamentale per definire le linee guida e le modalità di sviluppo dell’intervento, avvicinando la realizzazione del nuovo impianto sportivo a Pietralata.

La Roma ha depositato in Campidoglio il PFTE del nuovo stadio a Pietralata. Il dossier apre la fase che precede il progetto esecutivo e rimette in moto l’iter dei lavori. Nel pacchetto c’è l’arena da 60mila posti con Curva Sud annunciata come la più grande d’Europa. L’obiettivo resta l’orizzonte 2029 e la candidatura a Euro 2032. Adesso parte la partita dei timbri: il primo sì politico è atteso tra fine gennaio e inizio febbraio 2026. Svolta sotto l’albero: il “match” si sposta dagli spalti agli uffici. La società giallorossa ha messo la palla al centro con una consegna attesa da mesi. Il campidoglio deve trasformare gli elaborati in una delibera che certifichi l’assorbimento delle prescrizioni e ribadisca l’interesse pubblico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it Leggi anche: Stadio della Roma a Pietralata, vertice in Campidoglio: progetto entro l’anno Leggi anche: La Roma si muove per Euro 2032: consegnato il progetto per lo stadio a Pietralata Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Stadio della Roma a Pietralata: ecco cosa manca per realizzare la “Curva più grande d’Europa”; Pietralata, nasce lo stadio dei sogni della Roma: la società consegna lo studio di fattibilità; Stadio Roma a Pietralata: consegnato il PFTE al Comune; Stadio della Roma a Pietralata: consegnato il PFTE. Stadio della Roma a Pietralata, i Friedkin consegnano il progetto. I comitati: “Stanno aggirando le regole” - Depositato in Campidoglio il progetto di fattibilità dello stadio della Roma. fanpage.it

Stadio della Roma, consegnato il progetto definitivo: "Curva Sud monumentale" - Arriva a compimento un passaggio fondamentale, atteso da mesi e segnato da rinvii, nel percorso verso il nuovo stadio della Roma a Pietralata. iltempo.it

Nuovo stadio Roma: presentato il progetto di fattibilità - Nuovo stadio Roma: presentato il progetto di fattibilità a Pietralata, in vista delle candidature a UEFA Euro 2032 ... mobilita.org

STADIO PIETRALATA: Progetto CONSEGNATO! Friedkin vincono!

