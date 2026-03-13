Stadio della Roma ok dell’assemblea capitolina alla delibera sul piano di fattibilità

L’assemblea capitolina ha approvato la delibera sul Piano di fattibilità tecnica ed economica dello Stadio della Roma, previsto nell’area di Pietralata. La decisione riguarda il progetto legato alla realizzazione dell’impianto sportivo e coinvolge le autorità comunali. Ora si attende l’avvio delle successive fasi di sviluppo e approvazione del progetto.

Ok dall’assemblea capitolina alla delibera sul Piano di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) dello Stadio della As Roma nell’area di Pietralata. L’approvazione è arrivata con 39 voti favorevoli, 5 astenuti e 0 contrari. Gualtieri: “Giornata storica non solo per tifosi ma per i romani”. “Oggi è una giornata storica non solo per i tifosi ma per i romani. Non vediamo l’ora di vedere il progetto dello stadio della Roma realizzato. Roma avrà un impianto moderno e integrato nel tessuto urbano capace di dare nuovi spazi verdi alla città”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo in assemblea capitolina durante la discussione sulla delibera sul Piano di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) dello Stadio della As Roma nell’area di Pietralata. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Stadio della Roma, ok dell’assemblea capitolina alla delibera sul piano di fattibilità Articoli correlati Stadio Roma: obiettivo approvare entro le 14 il Pfte in Assemblea capitolinaIn Assemblea capitolina si discute il Piano di fattibilità per lo stadio della As Roma a Pietralata. Leggi anche: Stadio Roma: il 13 Marzo il Voto Finale in Assemblea Capitolina NUOVO STADIO DELLA ROMA, COSA PREVEDE IL PROGETTO Tutto quello che riguarda Stadio della Roma Temi più discussi: Roma, nuovo stadio di Pietralata: domani l'ok alla fattibilità tecnico economica?; Stadio della Roma a Pietralata, i Friedkin pagheranno 66 mila euro l’anno di canone. Il comune: Non c'è nessuno sconto; Stadio della Roma a Pietralata, i residenti si dividono tra chi sogna gli affari e chi teme: Sarà un caos; Stadio della Roma, tutte le commissioni danno l’ok: ora la delibera arriva in Aula. STADIO DELLA ROMA; AZIONE: BENE OK DEL CAMPIDOGLIO, A ROMA SI POSSONO FARE LE GRANDI OPERERoma, 13 mar - Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione della delibera sul nuovo stadio della Roma. È la dimostrazione che a Roma si possono realizzare grandi opere nel rispetto dell’ambiente e co ... 9colonne.it La Gazzetta | Nuovo stadio Roma: oggi atteso l’ok della fattibilitàIl progetto del nuovo stadio della Roma entra in una fase decisiva. A Campidoglio ... msn.com Stadio della Roma a Pietralata, Fratelli d’Italia annuncia l’astensione in aula https://www.lacapitale.it/articolo/stadio-della-roma-a-pietralata-fratelli-ditalia-annuncia-lastensione-in-aula - facebook.com facebook Stadio della Roma, FdI pronta all'astensione (con un occhio al dopo Gualtieri). Sarà la strategia dei meloniani per tutti i progetti del Pd a cui non si può dire di no. Di @GianlucaDeRosaS x.com