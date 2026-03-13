Stadio della Roma a Pietralata via libera dell’Assemblea Capitolina

L’Assemblea Capitolina ha dato il via libera alla proposta della Giunta per il progetto del nuovo stadio della AS Roma, che sorgerà nell’area di Pietralata. La decisione è stata approvata con una maggioranza dei presenti durante la riunione di oggi, 13 marzo 2026. La delibera riguarda la costruzione di una nuova struttura sportiva nella zona, confermando l’assegnazione del progetto.

Roma, 13 marzo 2026 – L’Assemblea capitolina ha approvato a maggioranza la proposta di delibera della Giunta per il progetto del nuovo stadio della AS Roma nell’area di Pietralata. Il voto si è concluso con 39 favorevoli, 5 astenuti e nessun contrario, segnando un passaggio rilevante nell’iter amministrativo dell’impianto. Il documento approvato dall’Aula certifica che il Progetto di fattibilità tecnico-economica, composto da oltre 550 elaborati, rispetta tutte le prescrizioni già votate dall’Assemblea e contenute nella delibera di pubblico interesse dell’opera, approvata nel 2023. Si tratta di una verifica formale e sostanziale richiesta nell’ambito del procedimento, che attesta la coerenza del progetto con gli indirizzi fissati in precedenza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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