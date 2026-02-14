IWA | Info & Card finale La Legge della Strada 2026

La manifestazione “La Legge della Strada 2026” si svolge domenica 15 febbraio a Tecchiena, Alatri, dopo che la IWA Lotta per Frusna ha annunciato la partecipazione di numerosi atleti. La giornata, che si terrà al Palasport Tecchiena in Strada Provinciale Santa Cecilia, comincerà alle 16 e prevede l’assegnazione delle Info e della Card finale. La federazione ha deciso di includere questa fase conclusiva per premiare i combattenti più meritevoli.

Le Info e la Card finale di "La Legge della Strada 2026", in programma Domenica 15 Febbraio a Tecchiena, Alatri (FR): IWA Lotta per Frusna – I want it All Domenica 15 Febbraio – Tecchiena, Alatri (FR) Palasport Tecchiena – Strada Provinciale Santa Cecilia, 120 Inizio Show Ore 16.30 – Biglietti disponibili via Whatsapp 3348746722 o in biglietteria Domenica a partire dalle 15.30 IWA Rising Star Championship Nic Fedeli (c) vs Luke Astaroth. EPW Silver Championship Omar Prince (c) Vs Flamingo. PWR Tag Team Championship Roman Dinasty (Dave Blasco & Flavio Augusto) (c) Vs Max Peach & Rede. Mask Vs Canteen On a Pole Match Zero Th Fool (Mask) Vs Fashion Gabriel (Canteen).