Nuovi dettagli emergono nel caso Epstein: una fotografia mostra l’ex principe Andrea e l’ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti Peter Mandelson in accappatoio, insieme al finanziere deceduto in carcere. La foto è stata ritrovata tra i documenti collegati allo scandalo. La presenza dei due in quella immagine è stata confermata dalle fonti coinvolte nelle indagini.

Nuovi aggiornamenti sul caso Epstein. Dai documenti legati allo scandalo del finanziere pedofilo emerge una fotografia che ritrae l’ex principe Andrea e l’ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti Peter Mandelson entrambi in accappatoio, accanto al faccendiere morto suicida in carcere. La scoperta – effettuata dall’emittente britannica Itv – mostra i tre seduti intorno a un tavolo di legno in un atteggiamento rilassato. In base alle prime informazioni a disposizione, lo scatto risalirebbe al periodo tra il 1999 e il 2000 e sarebbe stato realizzato a Martha's Vineyard, nel Massachusetts. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il luogo sembra corrispondere a quello di una fotografia che fa parte del tanto chiacchierato libro per il cinquantesimo compleanno di Epstein. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Epstein, spunta una foto di Andrea e Mandelson in accappatoio con il finanziere

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