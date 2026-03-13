È stata resa pubblica una foto che ritrae Jeffrey Epstein, l'ex principe Andrea e Peter Mandelson insieme, scattata tra il 1999 e il 2000 a Martha’s Vineyard. Nella foto Epstein e il principe Andrea sono in accappatoio e a piedi nudi, e l’immagine sarebbe stata scattata nella villa dell’isola durante quel periodo. La foto ha generato discussioni sulla loro possibile relazione in quegli anni.

DAL NOSTRO CORRISPONDENTELONDRA - Il cerchio si chiude: per la prima volta un’immagine mostra assieme tutti i protagonisti degli scandali che stanno terremotando l’establishment britannico. Sono l’ex principe Andrea e l’ex ambasciatore a Washington, Peter Mandelson, ritratti in compagnia del magnate pedofilo Jeffrey Epstein: la foto sarebbe stata scattata fra il 1999 e il 2000 a Martha’s Vineyard, nella villa del finanziere sull’isola del Massachusetts, ed è inclusa nei documenti pubblicati negli Stati Uniti che includono tutta la corrispondenza privata di Epstein. Ed è lui, fra i tre, che appare come il vero uomo di potere: Andrea e Mandelson sono in accappatoio, mentre lui è tutto vestito. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Jeffrey Epstein, l'ex principe Andrea, Mandelson: spunta la prima foto insieme (in accappatoio e a piedi nudi)

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