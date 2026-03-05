Spread Btp-Bund in calo a 70 punti piazzati 13 miliardi di euro in Btp Valore

Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è ridotto a 70 punti base, mentre il Tesoro ha collocato 13 miliardi di euro in Btp. La diminuzione dello spread segue i recenti aumenti registrati nei giorni scorsi, causati dalla tensione internazionale legata allo scoppio del conflitto in Iran. La performance dei mercati si riflette anche nelle operazioni di vendita di titoli di Stato.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi sta iniziando a ridursi, dopo i picchi dei giorni scorsi dovuti allo scoppio della guerra in Iran. Il differenziale tra i due titoli di Stato si è attestato in apertura il 5 marzo 2026 a 70 punti base, in riduzione di tre punti rispetto all'apertura di ieri. Già durante la giornata però, lo spread si era ridotto, segnalando un progressivo ritorno ai valori precedenti. Al momento la riduzione del differenziale proviene soprattutto da un aumento dei rendimenti dei titoli di Stato tedeschi, che sono arrivati a 2,79%, rimanendo comunque più bassi rispetto a buona parte del mese di febbraio. Prosegue nel frattempo con successo l'emissione del Btp valore, che ha superato i 13 miliardi di euro di richieste.