Sport e solidarietà | il basket scende in campo per l’Ambiente a Carovigno
CAROVIGNO - Sport, comunità e tutela dell’ambiente si sono incontrati nei giorni scorsi a Carovigno in occasione di una partita di basket all’insegna della solidarietà. L’incontro si è svolto presso il Palazzetto dello Sport “Fernando Prima” e ha visto affrontarsi Hs Carovigno Basket e Angiulli. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
