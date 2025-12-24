Sport e solidarietà | il basket scende in campo per l’Ambiente a Carovigno

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CAROVIGNO - Sport, comunità e tutela dell’ambiente si sono incontrati nei giorni scorsi a Carovigno in occasione di una partita di basket all’insegna della solidarietà. L’incontro si è svolto presso il Palazzetto dello Sport “Fernando Prima” e ha visto affrontarsi Hs Carovigno Basket e Angiulli. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

sport e solidariet224 il basket scende in campo per l8217ambiente a carovigno

© Brindisireport.it - Sport e solidarietà: il basket scende in campo per l’Ambiente a Carovigno

Leggi anche: L’Avellino scende in campo per la solidarietà: ecco il progetto “Solo per Amore”

Leggi anche: Lo sport scende in campo contro la fame nel mondo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.