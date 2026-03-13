Venerdì 13 marzo 2026, alle 16.30, nella Sala Dante di La Spezia si svolge un evento pubblico dedicato a un referendum sulla giustizia. L’incontro riunisce cittadini, esperti e rappresentanti istituzionali per discutere delle implicazioni legate alla riforma giudiziaria. L’appuntamento si concentra sul confronto diretto tra le parti coinvolte e mira a fornire informazioni sulle modifiche proposte.

Venerdì 13 marzo 2026, alle ore 16.30, la Sala Dante di La Spezia diventa il punto d’incontro per un dibattito cruciale sul futuro della giustizia italiana. L’evento, aperto al pubblico e gratuito, riunisce in via Ugo Bassi le forze politiche nazionali per discutere il quesito referendario sulla separazione delle carriere dei magistrati. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra le Camere Penale e Civile della Spezia e la sezione locale dell’Aiga, con l’obiettivo di chiarire le implicazioni costituzionali e operative della riforma proposta. Non si tratta solo di una discussione accademica, ma di un momento di confronto diretto che coinvolgerà cittadini e professionisti del diritto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spezia: il referendum sulla giustizia infiamma il dibattito

