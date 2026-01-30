Il referendum sulla separazione delle carriere si infiamma | nel dibattito coinvolto anche un manuale di scuola

Il dibattito sul referendum sulla separazione delle carriere si fa sempre più acceso. La data è ormai vicina, il 22 e 23 marzo, e il fronte che si oppone alla riforma decide di cambiare strategia. Dopo aver perso al Tar, ora punta tutto sulla scena politica, mentre nel frattempo si scopre che anche un manuale scolastico è stato coinvolto nel confronto.

Con la data fissata per il 22 e 23 marzo, il referendum sulla giustizia entra nel vivo. Dopo la bocciatura del Tar sul ricorso per il rinvio, il fronte contrario alla riforma ha deciso di spostare l'attenzione dalla battaglia legale a quella politica. I promotori del "no", riuniti nel cosiddetto comitato dei 15, non escludono nuovi ricorsi, ma preferiscono ora concentrarsi sulla campagna pubblica insieme alle forze di opposizione. Dal fronte opposto, centrodestra e sostenitori del "sì" al referendum accusano gli avversari di veicolare informazioni scorrette. Il clima si è fatto più teso dopo un episodio che ha spostato la discussione anche dentro le scuole.

