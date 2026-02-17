Grattacielo dopo lo sgombero arriva il dibattito pubblico | c' è il dialogo con gli sfollati

Dopo l’incendio nella torre B, che ha provocato l’evacuazione immediata, e l’ordine di sgombero delle torri A e C, il gruppo ‘Cittadini del mondo’ organizza un incontro pubblico. L’appuntamento si svolgerà mercoledì 18 alle 18, nella sala dell’ex refettorio San Paolo in via Boccaleone 19. Per alcuni sfollati, questa sarà l’occasione di confrontarsi direttamente con le autorità e gli esperti.

In seguito all'incendio della torre B, evacuata d'urgenza, e alla successiva ordinanza del sindaco per lo sgombero delle torri A e C, 'Cittadini del mondo' ha indetto un dibattito pubblico che si terrà mercoledì 18 alle 18 nella sala dell'ex refettorio San Paolo, in via Boccaleone 19. Annalisa Camilli, giornalista di 'Internazionale', dialogherà con gi sfollati. "Anche sulla data dello sgombero regna una grande confusione che nessuno, nonostante le richieste nostre e degli abitanti, è in grado di chiarire - aggiungono -. Il Comune si assuma le proprie responsabilità. Non si può emettere un'ordinanza di sgombero per 500 persone senza prevedere alloggi sostitutivi che rispettino la dignità degli abitanti, evitando ulteriori traumi e garantendo sostegno e tutela".