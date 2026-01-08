Trasporto pubblico Marsilio rassicura | nessuna privatizzazione e dialogo aperto con sindacati Tua

Durante un incontro in Regione, Marsilio ha confermato che il trasporto pubblico in Abruzzo resterà pubblico, senza privatizzazioni. È stato ribadito l’impegno al dialogo con i sindacati Tua e l’intenzione di investire su infrastrutture ferroviarie e su mezzi su gomma. La discussione ha sottolineato l’importanza di garantire un servizio stabile e sostenibile per i cittadini, mantenendo un confronto aperto e trasparente.

Pescara - Vertice in Regione sul futuro del trasporto locale: confermato il confronto politico, stop alle ipotesi di privatizzazione e nuovi investimenti su ferro e gomma in Abruzzo. Si è svolto in mattinata l'incontro tra il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori della TUA, società che gestisce il trasporto pubblico locale in Abruzzo. Al centro del confronto, le prospettive future del servizio e le preoccupazioni emerse nel dibattito pubblico. Al termine della riunione, Marsilio ha ribadito la piena disponibilità al dialogo, sottolineando come il confronto con lavoratori e sindacati rappresenti una prassi consolidata.

