Capodanno 2026 a Firenze e in Toscana | nelle piazze e nei teatri Spettacoli ed eventi

Per il Capodanno 2026, Firenze e la Toscana offrono una varietà di eventi e spettacoli, molti dei quali gratuiti. Le piazze storiche, come Piazza Santa Croce, Piazza Santissima Annunziata e Piazza del Carmine, ospitano concerti e performance di artisti noti, tra cui Paola Iezzi, i Tiromancino, Franco126 e jazzisti come Fabrizio Bosso. Un’occasione per vivere la tradizione e l’atmosfera festiva della regione, tra musica e cultura all’aperto.

Spettacoli gratuiti all'aperto, a Firenze, per salutare il Capodanno 2026: in Piazza Santa Croce con Paola Iezzi, i Tiromancino e Franco126; Piazza Santissima Annunziata con due grandi cori Gospel, Piazza del Carmine con il pregevole jazz di Fabrizio Bosso e Nico Gori. Inoltre ci sono concerti gratis e dj set a Scandicci (con Daniele Silvestri in Piazza della Resistenza), Prato (con la marching band Camillocromo e quattro postazioni di Silent Disco in centro), Pistoia (con lo show Crazy 90s in Piazza del Duomo), Pisa (con Alfa dalle 22 in piazza dei Cavalieri e spettacolo pirotecnico sui lungarni), a Siena in piazza del Campo (con Irama alle 22), Arezzo (in piazza della Libertà, con Nada alle 22.

Capodanno in Toscana, da Alfa a Irama fino a Silvestri e Tiromancino: gli appuntamenti nelle piazze - Tanta musica per i festeggiamenti di Capodanno in Toscana: da Alfa e Irama, fino a Daniele Silvestri, Tiromancino a Nada. 055firenze.it

Cosa fare a Firenze e in Toscana a Capodanno: concerti in piazza, musica, cinema e teatro - Concerti e balli nelle piazze, spettacoli teatrali, show da togliere il fiato: il conto alla rovescia per la festa di Capodanno è partito e in Toscana le occasioni per brindare in compagnia non manche ... corrierefiorentino.corriere.it

Buon anno Firenze 2026 ph. Mauro Sani #firenze #florence #toscana #italia #capodanno - facebook.com facebook

Capodanno a Firenze, scatta il divieto di botti in città e contenitori di vetro in centro x.com

