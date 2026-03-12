Usa sparatoria in sinagoga e scuola ebraica nel Michigan | un’auto si è lanciata contro il complesso

Una sparatoria si è verificata all’interno di una sinagoga a West Bloomfield Township, nel Michigan, dove si trova anche una scuola ebraica. Un’auto ha investito il complesso, portando all’intervento delle forze dell’ordine. La situazione è attualmente sotto controllo e non sono stati resi noti dettagli sulle persone coinvolte. Le autorità stanno valutando le circostanze dell’incidente.

(Adnkronos) – Una sparatoria è in corso all'interno di una sinagoga a West Bloomfield Township nel Michigan, dove nello stesso complesso si trova anche una scuola ebraica. Lo ha reso noto la polizia del Michigan spiegando di aver risposto a un uomo armato. L'Fbi si è recata presso la sinagoga Temple Israel a West Bloomfield.