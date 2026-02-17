Addio a Jesse Jackson storico leader dei diritti civili | aveva 84 anni
Jesse Jackson, noto leader dei diritti civili, è morto a 84 anni a causa di complicazioni di salute. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il movimento sociale negli Stati Uniti. Jackson si è spento ieri in un ospedale di Chicago, dove era stato ricoverato per problemi cardiaci.
È morto all’età di 84 anni il reverendo Jesse Jackson, tra le figure più influenti della vita pubblica americana degli ultimi decenni. L’annuncio è stato diffuso dalla famiglia attraverso una nota pubblicata da NBC. Attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza degli Stati Uniti, Jackson ha rappresentato per oltre mezzo secolo una voce centrale nella battaglia per l’uguaglianza e la giustizia sociale negli Stati Uniti. Nel comunicato, i familiari hanno ricordato così il suo impegno e la sua eredità: “Nostro padre era un leader al servizio della comunità, non solo per la nostra famiglia, ma anche per gli oppressi, i senza voce e gli emarginati in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
È morto Jesse Jackson, addio al revendo icona dei diritti civili: aveva 84 anniJesse Jackson è morto martedì a 84 anni, dopo aver combattuto lungamente per i diritti civili.
Morto Jesse Jackson, il reverendo icona dei diritti civili. Aveva 84 anniJesse Jackson, figura chiave dei movimenti per i diritti civili, è morto a 84 anni dopo una lunga battuta d’arresto di salute.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Addio a Jesse Jackson, l’ultimo testimone di un’America in lotta; Addio a Jesse Jackson, l’icona dei diritti civili in America che iniziò al fianco di Martin Luther King; Oltre il Podio, scatti olimpici in mostra a Palazzo Castiglioni; Space 2000 inaugura a Milano il suo nuovo hub.
Addio a Jessie Jackson, il reverendo dei diritti civiliÈ venuto a mancare all’età di 84 anni il reverendo per i diritti civili Jesse Jackson, importante rappresentante anche della comunità black. mam-e.it
Addio a Jesse JacksonI due «politici» neri più influenti della Storia degli Stati Uniti sono Martin Luther King e Barack Obama. In mezzo a loro si colloca, temporalmente ma anche idealmente, Jesse Jackson, scomparso oggi ... corriere.it
VIDEO | È morto Jesse Jackson, voce dei diritti civili. Una delle sue frasi più caratteristiche è stata: "Mantieni viva la speranza". #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/02/17/e-morto-il-reverendo-jesse-jackson-icona-dei-diritti-civili_241963c0-cd8a- facebook
Addio a Jesse Jackson, il reverendo che provò a seguire le orme di Martin Luther King. Il credo “I am Somebody” e quel malinteso con Obama x.com