Addio a Jesse Jackson storico leader dei diritti civili | aveva 84 anni

È morto all’età di 84 anni il reverendo Jesse Jackson, tra le figure più influenti della vita pubblica americana degli ultimi decenni. L’annuncio è stato diffuso dalla famiglia attraverso una nota pubblicata da NBC. Attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza degli Stati Uniti, Jackson ha rappresentato per oltre mezzo secolo una voce centrale nella battaglia per l’uguaglianza e la giustizia sociale negli Stati Uniti. Nel comunicato, i familiari hanno ricordato così il suo impegno e la sua eredità: “Nostro padre era un leader al servizio della comunità, non solo per la nostra famiglia, ma anche per gli oppressi, i senza voce e gli emarginati in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

