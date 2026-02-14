Space Economy | Bergamo protagonista

Bergamo si mette in mostra nel settore spaziale, grazie alla forte crescita della filiera aerospaziale. La ragione è l’aumento delle attività legate alla Space Economy, che si prevede raggiungerà circa 1,8 trilioni di dollari entro il 2035, rispetto ai 630 miliardi registrati nel 2023. In città, si sviluppano nuovi progetti e start-up che puntano a innovare il settore.

La filiera aerospaziale sta attraversando una fase di espansione e trasformazione. In particolare, la Space Economy è stimata in crescita fino a circa 1,8 trilioni di dollari entro il 2035, rispetto ai 630 miliardi del 2023. Una tendenza che non riguarda solamente i tradizionali ambiti dell’esplorazione spaziale e dell’aeronautica, ma coinvolge anche la difesa, le comunicazioni digitali, la navigazione GPS, i servizi di osservazione della Terra per giungere sino ai beni di consumo. In questo scenario, Confindustria Bergamo ha promosso l’evento “Aerospace in Action”, all’interno del quale è stato presentato anche il White Paper “Il settore aerospaziale come opportunità strategica per il territorio bergamasco”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

L'Italia si distingue nella space economy come un'eccellenza hi-tech spesso sottovalutata.

Il rapporto ISTAT sulla space economy 2021 evidenzia un settore in forte espansione in Italia, con una produzione di 8 miliardi di euro e oltre 23.

