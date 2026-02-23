Space economy | il potere nell’orbita

La corsa allo spazio accelera a causa dei crescenti investimenti delle multinazionali e delle nazioni. Questi fondi vengono destinati a progetti di satelliti, esplorazioni e infrastrutture orbitali. Le aziende private competono per dominare i servizi di comunicazione e trasporto spaziale. La conquista dell’orbita si trasforma in una battaglia economica tra potenze e imprese. La gara per il controllo delle risorse spaziali si intensifica ogni giorno di più.

di Annamaria Spina Non è più soltanto la curiosità a spingerci verso il cielo.lo spazio è diventato il terreno su cui si gioca una delle partite più complesse e ambiziose dell’economia contemporanea. Non si tratta più di voli spettacolari o di conquiste scientifiche fine a sé stesse, ma della nascita di un vero sistema economico emergente, una rete di opportunità, rischi e potere strategico capace di ridefinire alleanze, mercati e sovranità. Oggi parliamo di satelliti, di costellazioni che promettono internet globale, di turismo spaziale, di estrazione mineraria su asteroidi, ma anche di difesa e sicurezza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Space Economy: Bergamo protagonistaBergamo si mette in mostra nel settore spaziale, grazie alla forte crescita della filiera aerospaziale.

Space economy, boom di richieste al bando in Liguria: 35 aziende e progetti per 14 milioni, cosa può essere finanziatoIl rapporto tra Liguria e space economy è arrivato al suo momento cruciale: il primo bando regionale dedicato al settore ha infatti registrato un’adesione sorprendente, con richieste per circa 14 ... corriere.it

Nonostante il rinvio del lancio, il nuovo programma americano promette di rivoluzionare la "space economy". I costi di Artemis sono miliardari, ma proiettano investimenti e trasporti nell'orbita lunare, oltre che nel futuro - facebook.com facebook

WINTER SCHOOL Sono aperte le iscrizioni alle #WinterSchool in ambito Space di #Uniurb! Nuovi corsi per affrontare tematiche come: missioni spaziali, intelligenza artificiale, new space economy, nuovi orizzonti del benessere e dell'agricoltura. bi x.com