Space economy | il potere nell’orbita

La corsa allo spazio accelera a causa dei crescenti investimenti delle multinazionali e delle nazioni. Questi fondi vengono destinati a progetti di satelliti, esplorazioni e infrastrutture orbitali. Le aziende private competono per dominare i servizi di comunicazione e trasporto spaziale. La conquista dell’orbita si trasforma in una battaglia economica tra potenze e imprese. La gara per il controllo delle risorse spaziali si intensifica ogni giorno di più.

di Annamaria Spina Non è più soltanto la curiosità a spingerci verso il cielo.lo spazio è diventato il terreno su cui si gioca una delle partite più complesse e ambiziose dell'economia contemporanea. Non si tratta più di voli spettacolari o di conquiste scientifiche fine a sé stesse, ma della nascita di un vero sistema economico emergente, una rete di opportunità, rischi e potere strategico capace di ridefinire alleanze, mercati e sovranità. Oggi parliamo di satelliti, di costellazioni che promettono internet globale, di turismo spaziale, di estrazione mineraria su asteroidi, ma anche di difesa e sicurezza.

