Su Silvi provincia di Pescara il sindaco Scordella denuncia attacchi anonimi | Decidono i cittadini non i partiti

Parla di attacchi “da parte di più persone che, però, si guardano bene dal palesarsi” il sindaco di Silvi Andrea Scordella. Attacchi che sarebbero arrivati dopo le dichiarazioni rilasciate, anche a IlPescara, sulla possibilità di entrare nell’area metropolitiana di Pescara, e cioè di cambiare provincia lasciando Teramo per il capoluogo adriatico. Una possibilità su cui, ha detto chiaramente, va aperte una riflessione perché, a differenza dell’idea di una fusione con Atri e Pineto, “potrebbe essere una opzione più vantaggiosa per una serie di motivi”. “Ribadisco che intendo andare avanti rispettando l’articolo 1 della costituzione e non mi farò condizionare da eventuali pressioni di chicchessia – scrive infatti il sindaco Di Silvi -. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

