Il sindaco Scordella lancia la proposta | Un referendum a Silvi per decidere se entrare nell' area metropolitana di Pescara

Il sindaco di Silvi, Scordella, ha annunciato di voler convocare un referendum per decidere se il paese deve entrare nell’area metropolitana di Pescara. La proposta divide la comunità: da un lato, c’è chi sostiene di mantenere l’attuale provincia, dall’altro, chi vede nell’ingresso in Pescara una possibilità di sviluppo e servizi migliori. Per ora, resta da capire quando si svolgerà questa consultazione e quale sarà la risposta dei cittadini.

Il futuro di Silvi ha due possibili visioni e scenari differenti: quello di decidere di entrare nella fusione fra Atri e Pineto avanzata negli ultimi giorni dove Silvi è stata invitata a partecipare, oppure valutare l'ipotesi di cambiare provincia ed entrare in quella di Pescara lasciando quella.

