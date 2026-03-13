Sottopasso La riapertura a fine aprile

Rfi ha comunicato che i lavori sul sottopasso di via Moro termineranno tra la metà e la fine di aprile 2026. La riapertura del sottopasso è prevista per quel periodo, dopo aver completato anche il collaudo del nuovo manufatto ferroviario installato sopra la struttura. Si tratta di un intervento che coinvolge la riqualificazione di un passaggio pedonale importante per la zona.

Aggiornamento lavori sottopasso di via Moro: Rfi ha formalmente comunicato che la conclusione dei lavori, comprensiva del collaudo del nuovo manufatto ferroviario sopra il sottopasso, è prevista indicativamente tra la metà e la fine di aprile 2026. Il Comune ha inoltre dato disponibilità a prendere in consegna il sottopasso anche nel caso in cui l'impianto di illuminazione non sia ancora completato: l'illuminazione dovrebbe infatti essere ultimata entro il mese di maggio. È stata inoltre confermata la disponibilità di Rfi, come richiesto dall'Amministrazione comunale, a rifare il manto stradale nel tratto compreso tra le due rotonde principali a ridosso del sottopasso, ammalorato dopo i lavori.