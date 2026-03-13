Sotto il diluvio di Roma la meraviglia imperfetta di Valentino | il trionfo delle Interferenze di Alessandro Michele

A Roma, una pioggia intensa e continua ha caratterizzato tutta la giornata, con i sampietrini che si sono bagnati sotto un acquazzone furioso. In questo scenario, si è svolta la presentazione della mostra

Una pioggia battente, scrosciante e incessante si è abbattuta su Roma per tutta la giornata, lavando i sampietrini con una furia che non si vedeva da tempo. Ieri sera, l’incrocio fatale tra questo diluvio ostinato e il caotico traffico delle 18, l’ora di punta per eccellenza, ha paralizzato l’Urbe. I 740 selezionatissimi ospiti invitati ad assistere alla sfilata AutunnoInverno 2026-2027 di Valentino hanno impiegato anche mezz’ora per percorrere i pochissimi chilometri che li separavano da Palazzo Barberini. Eppure, questo cortocircuito meteorologico e urbano è sembrato il prologo perfetto, quasi teatrale, per una collezione che ha fatto dell’imprevisto il suo manifesto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sotto il diluvio di Roma, la meraviglia imperfetta di Valentino: il trionfo delle “Interferenze” di Alessandro Michele Articoli correlati Valentino torna a Roma con Alessandro Michele, trasformando Palazzo Barberini in un teatro di interferenze estetichePer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Alessandro Michele riporta il prêt à porter di Valentino a Palazzo BarberiniAlessandro Michele, il ritorno della Maison Valentino nella Capitale il 12 marzo La strategia editoriale di Maison Valentino segna un… La strategia... Tutti gli aggiornamenti su Alessandro Michele Valentino torna a Roma con Alessandro Michele, trasformando Palazzo Barberini in un teatro di interferenze esteticheTra affreschi barocchi e stratificazioni di memoria, la collezione Autunno-Inverno 2026/27 costruisce un ponte tra città e immaginario odierno, aprendo la passerella oltre il perimetro tradizionale de ... vanityfair.it Da Valentino sfilano le Interferenze di Alessandro MicheleIl direttore creativo manda in passerella un incrocio di errori che non cercano di essere nascosti, tratteggiando così il suo manifesto alle interferenze con lo show AI 2026/27 a Roma a Palazzo Barber ... it.fashionnetwork.com