Valentino torna a Roma con Alessandro Michele trasformando Palazzo Barberini in un teatro di interferenze estetiche

Valentino ha presentato la sua collezione Autunno-Inverno 202627 a Roma, presso Palazzo Barberini, con la partecipazione di Alessandro Michele. La sfilata si è svolta all’interno di un edificio storico caratterizzato da affreschi barocchi e decorazioni d’epoca, creando un’atmosfera suggestiva. La collezione ha visto protagonisti capi che mescolano elementi classici e moderni, in un allestimento che ha richiamato interferenze estetiche tra passato e presente.

Tuttavia, la stratificazione di epoche e codici è solo il punto di partenza della collezione che, non a caso, è stata intitolata Interferenze. L'evento che ha segnato uno dei momenti più significativi della direzione creativa di Michele, non soltanto perché è la prima grande presentazione romana della maison dopo anni di passerelle parigine, ma perché ha messo in scena una dichiarazione precisa: Valentino torna alla città in cui è nato per confrontarsi con la sua memoria visiva e, soprattutto, con il significato che può assumere oggi.