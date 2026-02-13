Alessandro Michele riporta il prêt à porter di Valentino a Palazzo Barberini

Alessandro Michele ha portato il prêt-à-porter di Valentino a Palazzo Barberini, sorprendendo tutti con una sfilata che ha trasformato gli storici ambienti del museo in un palcoscenico di moda contemporanea. La decisione di scegliere questa location, lontana dai consueti eventi in passerella, nasce dalla volontà di collegare il passato artistico di Roma con le nuove tendenze della moda. Quel giorno, tra le colonne antiche e i dipinti alle pareti, si sono visti capi che mescolano tradizione e innovazione, unendo l’eleganza classica alle influenze più audaci del designer.

Alessandro Michele, il ritorno della Maison Valentino nella Capitale il 12 marzo La strategia editoriale di Maison Valentino segna un. La strategia editoriale di Maison Valentino segna un punto di svolta radicale per la stagione autunno inverno 2026 27. Come confermato ufficialmente, Alessandro Michele ha deciso di disertare le passerelle di Parigi per riportare la narrazione stilistica nel cuore di Roma. Sarà Palazzo Barberini, vertice assoluto dell’architettura barocca seicentesca, a ospitare la sfilata prevista per il 12 marzo. Una mossa che non è solo logistica ma profondamente simbolica, volta a riappropriarsi di una identità territoriale che la griffe ha nel proprio DNA fin dalle origini. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Alessandro Michele riporta il prêt à porter di Valentino a Palazzo Barberini Provato per voi: Foreo FAQ™ 502, fototerapia a luce rossa prêt-à-porter per il ringiovanimento cutaneo Il Foreo FAQ™ 502 è un dispositivo di fototerapia a luce rossa progettato per migliorare l’aspetto della pelle. Roma celebra Bernini: dal 12 febbraio la mostra Bernini e i Barberini a Palazzo Barberini Roma apre le porte a una nuova mostra dedicata a Gian Lorenzo Bernini. Contenuti correlati Argomenti discussi: Lo stilista Alessandro Michele sta restaurando un castello; Valentino sceglie Palazzo Barberini: Alessandro Michele riporta la maison a Roma; Valentino sfila a palazzo Barberini il 12 marzo: la scelta di Alessandro Michele; La Maison Valentino torna a sfilare a Roma - Radio Globo. Da Valentino pre-fall 2026 ritorna (anche) il mito delle scarpe Rockstud, ma in stile Alessandro MicheleDunque, i riferimenti agli anni ‘80 e ’90 non mancano. L'epoca d'oro della maison è, fin dal suo debutto, un punto di riferimento per il direttore creativo che ha ricordato la meraviglia degli archivi ... vogue.it Valentino, il tributo all' imperatore e le divinità di Alessandro MicheleE' la giornata di Valentino a Parigi: la maison sfila con la collezione haute couture per la primavera/estate 2026 disegnata da Alessandro Michele, chiamata Specula Mundi. E' la prima sfilata della ... ansa.it OMAGGIO A VALENTINO! Alessandro Michele, come comunicato alcune settimane fa, riporta Valentino a Roma, con una sfilata il prossimo 12 marzo, a Palazzo Barberini. Un omaggio a Valentino Garavani scomparso poche settimane fa. Come comunicato d - facebook.com facebook Alla sfilata haute couture di Alessandro Michele, l’attrice conquista il front row con un look audace, libero e sensoriale x.com