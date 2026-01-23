Suicidio Paolo Mendico sospese anche due insegnanti Il sindacato contesta il provvedimento alla preside

A seguito del suicidio di Paolo Mendico, sono stati sospesi anche due insegnanti, mentre il sindacato ha contestato il provvedimento alla dirigente scolastica. La vicenda ha suscitato attenzione sulla gestione e sulle responsabilità all’interno dell’istituto. La situazione resta al centro del dibattito pubblico, con richieste di chiarimenti e approfondimenti sulle procedure adottate.

Roma, 23 gennaio 2026 – Provvedimenti non solo nei confronti della dirigente scolastica dell'istituto frequentato da Paolo Mendico. Da quanto si apprende oggi, procedimenti disciplinari sono stati adottati anche nei confronti di due docenti, la vicepreside e per la responsabile della succursale di Santi Cosma e Damiano dell'Istituto superiore Pacinotti di Fondi, in seguito al suicidio del 14enne. Alla preside Gina Antonetti sono stati comminati tre giorni di sospensione dall'insegnamento con decurtazione dello stipendio, mentre per le due insegnanti i giorni di sospensione sono stati qualcuno in più.

