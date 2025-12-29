Controlli NAS nel Pontino per le feste | due attività sospese oltre 850 kg di alimenti sequestrati e sanzioni per circa 11mila euro

Durante le festività natalizie, i controlli dei Carabinieri NAS nel territorio pontino hanno portato alla sospensione di due attività, al sequestro di oltre 850 kg di alimenti e all’applicazione di sanzioni per circa 11mila euro. Le verifiche mirano a garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle normative, rafforzando la tutela dei consumatori in un periodo di grande attività commerciale.

Controlli intensificati dei Carabinieri del NAS nel territorio pontino in concomitanza con le festività natalizie. Le ispezioni, svolte tra Terracina, Priverno e Sezze nell'ambito della strategia mensile "Alimenti tipici delle festività natalizie" disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma, hanno portato a un bilancio complessivo di due attività sospese, oltre 850 chilogrammi di alimenti sequestrati, sanzioni amministrative per circa 11.000 euro e una denuncia all'Autorità giudiziaria per "frode nell'esercizio del commercio". Focus sul comparto dolciario natalizio: vigilanza su qualità e conformità.

