Spaccio di droga all' Elba maxi operazione dei carabinieri | perquisizioni in tutta l' isola

I carabinieri di Portoferraio hanno messo a segno una grande operazione contro lo spaccio di droga all’isola d’Elba. Circa 20 militari, nove pattuglie e un’unità cinofila proveniente da Firenze hanno perquisito diverse zone dell’isola. L’intervento si è concentrato sul contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, senza lasciare scoperti i punti più caldi. Nessuna persona è stata ancora ufficialmente arrestata, ma le indagini continuano per identificare i responsabili.

Una maxi operazione antidroga è stata eseguita all'isola d'Elba da parte dei carabinieri di Portoferraio con l'impiago di 20 militari dell'Arma, nove pattuglie e anche l'unità cinofila arrivata da Firenze. Le indagini sono iniziate a maggio dello scorso anno con l'arresto di due persone

