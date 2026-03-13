Francesca Cipriani in crisi con il marito | Ho fatto le valigie e sono andata via da casa

Francesca Cipriani ha annunciato di aver fatto le valigie e di essere andata via di casa, lasciando il marito Alessandro Rossi. La coppia, che recentemente sembrava vivere un rapporto stabile, si trova ora in una fase di crisi. La decisione di Cipriani di allontanarsi dalla residenza condivisa ha attirato l’attenzione, senza ulteriori dettagli sulle ragioni di questa scelta.

Crisi nera tra Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, lei è andata via di casa. Sembrava procedere a gonfie vele la storia d’amore tra Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, il loro rapporto però ha preso una brutta piega ultimamente. Francesca Cipriani e Alessandro Rossi (Foto Ig @francescaciprianiofficial) Sarebbe stata lei a parlare della loro profonda crisi ospite domani di Monica Setta, stando a quanto ha rivelato l’Ansa l’influencer ha detto: “Non so se io e mio marito ci separeremo, ma stiamo attraversando sicuramente un momento di crisi. Ho fatto le valigie e sono andata via da casa”. E ancora: “Sono settimane che vivo questa situazione difficile. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Articoli correlati

Leggi anche: “Ho fatto le valigie e sono andata via di casa, io voglio un figlio ma mio marito no. Ho tentato il suicidio, il bisturi mi ha salvato”: così Francesca Cipriani

“Sono andata via di casa”. Francesca Cipriani, cosa è successo col maritoFrancesca Cipriani torna a raccontarsi in televisione e lo fa mettendo da parte il personaggio esplosivo che il pubblico ha imparato a conoscere...

Tutto quello che riguarda Francesca Cipriani

Argomenti discussi: Francesca Cipriani del Grande fratello picchiata dal compagno ex tronista /Foto.

Francesca Cipriani in crisi nera con il marito: Sono andata via da casaLa showgirl a Storie al Bivio weekend ha rivelato di essere in crisi con il marito Domani pomeriggio su Rai Due andrà in onda una nuova puntata del ... lanostratv.it

''Ho fatto le valigie'': Francesca Cipriani è in crisi col marito Alessandro Rossi e svela il motivo''Ho fatto le valigie'': Francesca Cipriani è in crisi col marito Alessandro Rossi e svela il motivo per cui è andata via di casa ... gossip.it