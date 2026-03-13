Sono andata via di casa Francesca Cipriani cosa è successo col marito

Francesca Cipriani ha annunciato di aver lasciato la casa con il marito durante un'intervista televisiva. La donna ha deciso di condividere pubblicamente la notizia, lasciando da parte il suo personaggio più noto e più volte mostrato in passato. La sua dichiarazione si inserisce in un momento di confronto diretto con il pubblico riguardo a una decisione personale.

Francesca Cipriani torna a raccontarsi in televisione e lo fa mettendo da parte il personaggio esplosivo che il pubblico ha imparato a conoscere negli anni. Stavolta, al centro del suo racconto, non ci sono soltanto la leggerezza dello spettacolo o i momenti più popolari della sua carriera, ma una fase molto delicata della sua vita privata, segnata da tensioni personali, fragilità e domande sul futuro. La showgirl sarà ospite di Monica Setta nella puntata di Storie al bivio in onda sabato 14 marzo, alle 15.50 su Rai2. Nel corso dell’intervista, Cipriani affronta un tema che da tempo la riguarda da vicino e che, finora, aveva scelto di non esporre fino in fondo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Francesca Cipriani si separa dal marito? «Mi sono sposata per avere dei figli, ma lui non vuole. Ho fatto le valigie»La showgirl racconta anche del rapporto con i ritocchini estetici: «Sono ricorsa alla chirurgia per risolvere gravi problemi con me stessa dopo anni in cui ero stata bullizzata» «Ho fatto le valigie e ... leggo.it

Cipriani: In crisi con mio marito, voglio un figlioHo fatto le valigie e sono andata via da casa. Non so se io e mio marito ci separeremo, ma stiamo attraversando sicuramente un momento di crisi. (ANSA) ... ansa.it